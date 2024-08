“Significative carenze igienico-sanitarie”, mille euro di multa per il titolare di un ristorante

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma, nel corso dei controlli finalizzati a contrastare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA), hanno recentemente svolto un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante situato in provincia di Piacenza, in Val d’Arda.

Tra gli obiettivi dell’ispezione vi era quello di verificare l’eventuale presenza di carni suine non debitamente tracciate, che potrebbero costituire una fonte di pericolo per la diffusione della PSA. Sebbene non abbiano rinvenuto carni suine non tracciate, i militari hanno riscontrato altre criticità.

Durante l’ispezione, i militari hanno rilevato significative carenze igienico-sanitarie sia nel locale cucina che nel seminterrato adibito a magazzino. In particolare, hanno riscontrato una diffusa presenza di ragnatele, impianti frigoriferi con evidenti formazioni di sporcizia all’interno e scrostature dell’intonaco sul soffitto, che presentava soluzioni di continuità. Tali condizioni rappresentano una violazione delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

A seguito delle irregolarità riscontrate, al legale responsabile dell’attività i Nas hanno comminato una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.