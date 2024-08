Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio supera il River Volley 4-0

Ieri sera, venerdì 30 agosto, la Pallavolo San Giorgio Piacentino si è imposta per 4-0 (25-20, 25-17, 27-25, 25-19) sul River Volley, squadra piacentina nepromossa in serie B2.

Lo staff tecnico ha colto l’occasione per far ruotare tutto il roster. Unica giocatrice assente è la schiacciatrice Chiara They che si aggregherà al gruppo solamente a settembre, dopo aver concluso il campionato italiano assoluto di beach volley 2×2.

La prossima uscita stagionale è fissata per sabato 7 settembre, ore 16 inizio riscaldamento, contro la Pallavolo Alsenese, altra squadra piacentina che milita nel campionato di serie B2.