Carteni Triumph Piacenza, il 19 novembre l’inaugurazione della nuova concessionaria. Appuntamento alle ore 17 in via Emilia Pavese 107/B.
Sarà l’occasione per festeggiare il nuovo spazio dedicato al celebre marchio motociclistico con il tradizionale taglio del nastro, un aperitivo e la possibilità di ammirare in anteprima due nuovi modelli: la Street Triple 798 e la Tiger 1200 Rally Pro.
Un appuntamento per tutti gli appassionati delle due ruote, per scoprire da vicino le novità Triumph e brindare all’inizio della nuova realtà piacentina. I posti sono limitati, quindi bisogna registrarsi su Eventbrite per assicurarsi l’accesso all’evento.