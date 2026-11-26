Anche Piacenza tra le città protagoniste della prima edizione di Remodula Expo Italia, evento ospitato la settimana scorsa alla Fiera di Rimini, nell’ambito del panel “La città possibile. Nuove regole per investire, innovare e trasformare le città di medie dimensioni”. Un confronto moderato dalla giornalista Paola Pierotti e promosso con il contributo di PPAN, partner strategico della manifestazione, che ha visto l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini in dialogo con le colleghe cui sono affidate le omologhe deleghe nei Comuni di Verona (per cui è intervenuta la vicesindaca Barbara Bissoli), Brescia con l’assessora Michela Tiboni e la stessa Rimini con l’assessora Valentina Ridolfi.

Al centro del dibattito il ruolo della pianificazione urbanistica come strumento per orientare gli investimenti, favorire la rigenerazione del patrimonio esistente e costruire nuove forme di collaborazione pubblico-privato capaci di generare valore per le comunità.

Per quanto riguarda Piacenza, in particolare, è stato illustrato il percorso di costruzione del nuovo Pug, sottolineando l’impegno per l’adozione di un approccio flessibile, capace di intercettare i bisogni reali per la città e favorire il dialogo con gli operatori, nel quadro di una solida regia pubblica. Grande attenzione anche al progetto di rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi: in evidenza non solo i numeri e il volume dell’operazione, ma anche, ha ricordato Adriana Fantini, “il modello di collaborazione tra pubblico e privato, che evidenzia la necessità di costruire una nuova cultura della negoziazione tra le due parti, in cui la certezza delle tempistiche e la conoscenza effettiva dei bisogni del territorio assumono un ruolo centrale. Gli strumenti urbanistici – ha aggiunto Fantini – devono consentire alle Amministrazioni di dialogare con i privati e di adattare le soluzioni alle trasformazioni economiche e sociali, senza rinunciare alla capacità pubblica di indirizzo e controllo”.

La partecipazione a Remodula rientra nel percorso che il Comune, ponendosi sempre più spesso come interlocutore sul tema delle città medie, sta consolidando per condividere esperienze replicabili, valorizzando le opportunità di confronto con l’intera filiera di investitori, sviluppatori, progettisti e imprese, approfondendo questioni che vanno dal rispetto dei tempi al rischio di impresa, dai modelli di gestione a un ritorno che non sia solo economico, ma anche sociale.

“I bisogni delle città – ha ribadito infatti l’assessora Fantini – sono innanzitutto bisogni di tenuta sociale, che solo in un secondo momento chiedono risposte in ambito urbanistico ed edilizio. Chi saprà leggere queste esigenze con tempestività e lungimiranza potrà generare un valore duraturo per la collettività. Per questo è importante individuare figure professionali le cui competenze permettano di conciliare accessibilità abitativa, sostenibilità economica e valore pubblico, anche grazie alla revisione dei modelli tradizionali di investimento”.