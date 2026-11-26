Alseno si prepara all’introduzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti, prevista nel 2027. Per informare i cittadini sulle novità, il Comune organizza un incontro pubblico lunedì 30 novembre alle ore 20.30, presso il Municipio di Alseno, in piazza XXV Aprile 1.
Durante la serata saranno illustrate le caratteristiche del nuovo sistema, che punta a collegare il costo del servizio anche alla quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze.
L’obiettivo è incentivare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti indifferenziati e promuovere comportamenti più responsabili.
L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, offrirà l’opportunità di approfondire il funzionamento della nuova tariffa e comprendere i cambiamenti previsti per famiglie e utenze a partire dal 2027.