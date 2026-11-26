Anas ha eseguito e concluso, con esito positivo, le prove di carico del nuovo impalcato del ponte Lenzino, lungo la strada statale 45 “di Val Trebbia” al km 78,250 tra i comuni di Corte Brugnatella e Cerignale.

Per le prove, propedeutiche alla successiva apertura al traffico, sono state predisposte quattro diverse configurazioni di carico che hanno previsto fino ad un massimo di 12 mezzi di circa 45 tonnellate l’uno. Per la configurazione più gravosa è stato quindi applicato un carico totale di circa 540 tonnellate.

Il ponte era crollato il 3 ottobre 2020.