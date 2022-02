Centrodestra, Foti: “Bisogna mantenere quello che abbiamo detto agli elettori”. Il deputato è ricoverato in ospedale per il Covid – AUDIO

Divisioni nel Centrodestra, Foti: “Bisogna mantenere fede a quanto si è detto quando ci siamo presentati agli elettori”. Il deputato piacentino di Fratelli d’Italia, che attualmente si trova ricoverato in ospedale, in condizioni stabili, a causa del Covid, prima di contrarre la malattia è intervenuto sulle divisioni nello schieramento scoppiate dopo l’elezione del Presidente della Repubblica. Tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia i rapporti, una settimana dopo il fatto, sembrano ancora piuttosto freddi.

“Quando ci siamo presentati agli elettori – commenta Tommaso Foti – non mi pare che nessuno abbia detto che avrebbe voluto, e appoggiato, un Governo tecnico. Nessuno ha detto che avrebbe appoggiato la conferma di Mattarella o parlato del sistema proporzionale sulla legge elettorale. Non è che poi gli elettori possiamo prenderli in giro su tre temi così determinanti. Occorre cambiare la visione delle cose mantenere fede a quello che si è detto. Penso che sia uno dei modi più semplici per non far scappare la Vogli alla gente di andare a votare! A prescindere dallo schieramento di appartenenza”.

La Gelmini ha attaccato il suo partito: “Fratelli d’Italia rincorre il consenso, noi lavoriamo per l’interesse nazionale”

“I movimenti elettorali che si possono registrare poche ore dopo un fatto sono diversi da quelli che bisogna registrare dopo un anno. Le parole del Ministro Gelmini sull’aver guardare ai voti durante l’elezione del Presidente? Una dichiarazione del tutto improvvida. In particolare direi che qui c’è un problema di coerenza politica. Se si è alternativi bisogna anche, a volte saper perdere. Non bisogna sempre voler concorrere per esserci”.

Il ricovero dopo le elezioni del Presidente della Repubblica

Il parlamentare piacentino attualmente si trova ricoverato in ospedale a causa del Covid. Foti avrebbe contratto l’infezione durante le varie sedute per l’elezione del Presidente della Repubblica. E’ stato ricoverato dopo aver fatto una Tac che ha rilevato un principio di polmonite interstiziale.

