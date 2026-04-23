Tornano i Cuori di biscotto Telethon, raccolta fondi a Piacenza e provincia fino al 17 maggio 2026



Torna a Piacenza e provincia, fino al 17 maggio 2026, l’appuntamento con la raccolta fondi della Fondazione Telethon. In varie parti del territorio si possono trovare i “Cuori di biscotto”, per la campagna primaverile “Io per lei”, dedicata alle ‘mamme rare’, le madri di bambini con malattie genetiche, da sempre al centro della missione della Fondazione.

Anche quest’anno in occasione della raccolta fondi per Telethon “ io per lei“ tornano i prodotti della storica pasticceria genovese Grondona in tre gusti squisiti ed irresistibili con gocce di cioccolato, con cacao e gocce di cioccolato e integrale. L’offerta minima è di 15 Euro a confezione (40 Euro 3 scatole).

Informazioni

Chiunque volesse organizzare o fare una distribuzione fra amici, parenti e conoscenti può contattare FONDAZIONE TELETHON PIACENZA al numero 3495152019 o scrivere a volontari@fondazionetelethon.it.

In città e provincia è già possibile donare, fino al 17 maggio 2026, nei seguenti punti:

PIACENZA – ACI, Via Maculani, 36:

Edicola Carla, Via Farnesiana/Corpus Domini;

Edicola Denise, Via Fratelli Alberici;

Edicola Marco, Viale Dante;

Edicola Daveri. Besurica;

Edicola Civardi, Via Emmanuelli.

FIORENZUOLA D’ARDA – Concessionaria Bussandri, Viale Umbria, 7/9;

RIVERGARO . Farmacia Dott. Andena;

SAN POLO di PODENZANO . Supermercato Fratelli Amabile.

BANCHETTI

CALENDASCO, SAN NICOLO’, SANTIMENTO, 3 maggio, FRONTE CHIESE;

GOSSOLENGO, 2 maggio, Supermercato PAM;

MAIANO DI PODENZANO, 9 maggio, Bar Senorita (h. 9,00 – 16,00);

MONTICELLI D’ONGINA, 3 maggio, Via Martiri della Libertà ;

PIACENZA, 1, 2 e 3 maggio, Piazza Cavalli/Palazzo INA FRONTE PINALLI.

AZIONE CATTOLICA

BORGONOVO V.T., distribuzione tra amici, parenti, aderenti e conoscenti;

SAN ROCCO AL PORTO, distribuzione tra anici, parenti, aderenti e conoscenti.

Tutte le donazioni servono per far avanzare la ricerca e arrivare alla cura delle malattie genetiche rare; per questo il coordinatore provinciale, Italo Bertuzzi, esprime sentimenti di gratitudine e riconoscenza a volontari, donatori, Associazioni in Rete, ricercatori e mezzi di informazione.

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