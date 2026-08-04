Controlli della polizia alla Baia del Re: due giovani trovati con droga e coltello, entrambi denunciati

Nella giornata di ieri 3, le Volanti della Questura di Piacenza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio denunciavano due cittadini stranieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ed uno anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il primo intervento

Verso le ore 15, gli operanti, nell’ambito dei controlli effettuati nella zona della Baia del Re e precisamente nelle vicinanze di vicolo Barozzieri hanno individuati un soggetto sospetto che bivaccava nei pressi di un portico.

Subito lo hanno controllato, in quanto sprovvisto di un valido documento atto all’identificazione, e non potendo altresì comprovare la sua regolarità sul territorio nazionale, lo hanno accompagnato in Questura per le successive attività di rito utili alla sua compiuta identificazione.

In questura, effettuato un più accurato controllo, gli agenti hanno trovato, celato sotto la maglia che indossava, un frammento di hashish del peso di 20 grammi, sostanza stupefacente sequestrata insieme alla somma di 90 euro, di cui lo stesso non sapeva giustificarne la provenienza.

Lo straniero di anni 29, residente a Piacenza, risultava in regola con le norme per il soggiorno in Italia, ed avere a suo carico dei precedenti di Polizia per reati inerenti alla normativa sull’immigrazione.

Dopo le formalità di rito, lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Piacenza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (art. 73 D.P.R. 309/90).

Il secondo intervento

Successivamente verso le 21, la Volante nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno notato in vicolo Barozzieri due soggetti che alla vista degli operanti si allontanavano rapidamente in direzioni opposte.

Gli agenti sono riusciti a fermarne uno, notando che aveva appeso al collo come ciondolo un coltello del tipo a serramanico con una lama lunga 6 centimetri. Non essendo in possesso di documenti, lo hanno accompagnato in Questura per procedere nei suoi confronti.

Nella circostanza al fine di rilevare se fosse in possesso di altre armi / oggetti atti ad offendere, lo straniero di anni 17, residente a Piacenza, in regola con le norme per il soggiorno in Italia, veniva sottoposto a Perquisizione personale, rinvenendo, nascosto negli indumenti, un frammento di hashish del peso di 18 grammi, sostanza stupefacente sequestrata unitamente alla somma di 70 euro, di cui lo stesso non sapeva giustificarne la provenienza, ed al coltello precedentemente trovato.

Dopo le formalità di rito, il minore, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (art. 73 D.P.R. 309/90) e per porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 L. 110/75).

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