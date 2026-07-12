Ciclismo – Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sfiora il podio agli Europei su pista

A un solo punto dal podio. Nella quinta e penultima giornata di gare agli Europei Juniores e Under 23 su pista a Cottbus (Germania), la Bft Burzoni VO2 Team Pink sfiora la medaglia numero cinque con la terza convocata in maglia azzurra. Oggi pomeriggio, infatti, a debuttare nella rassegna continentale è stata Alessia Orsi,“panterina” modenese classe 2008 che ha rappresentato l’Italia nella Corsa a punti Donne Juniores. Per la ciclista di Soliera, quarto posto in una gara incerta fino alla fine e decisa dalla volata finale a punteggio doppio dove l’emiliana non è riuscita a stare nel vivo dei giochi.
Nove i punti conquistati da Alessia, frutto dal quarto posto nel secondo sprint e di una grande fase centrale, vincendo la quarta volata a punteggio e centrando il secondo posto nel quinto sprint, mentre negli ultimi due non sono arrivati “mattoncini” preziosi e determinanti per l’area podio.
In una gara corsa a oltre 43,5 chilometri orari di media, la Orsi ha chiuso quarta a una lunghezza dall’olandese Imke Menting, medaglia di bronzo, e a 2 punti di distacco dalla russa Olga Kostina, argento della specialità vinta invece dall’irlandese Emer Heverin grazie al successo nello sprint finale a punteggio doppio (10 punti anziché 5 per chi tagliava per prima il traguardo).
Corsa a punti Donne Juniores
1° Emer Heverin (Irlanda) 20 punti
2° Olga Kostina 11 punti
3° Imke Menting (Olanda) 10 punti
4° Alessia Orsi (Italia) 9 punti
5° Eline De Winter (Belgio) 8 punti
6° Zoe Bihan (Francia) 8 punti
7° Aviv Dunsky (Israele) 6 punti
8° Elena Lopes (Lussemburgo) 5 punti
9° Greta Andersson (Svezia) 2 punti
10° Natalie Nemcova (Repubblica Ceca) 2 punti.