Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio chiude l’organico con la schiacciatrice Laura Jotov

In vista del campionato di Serie B1 2026/2027, la Pallavolo San Giorgio è lieta di annunciare l’arrivo della schiacciatrice Laura Jotov.

Nata a Majdanpek, nel nord-est della Serbia, il 5 febbraio 2006 e residente a Vicenza, Laura Jotov è l’ultimo innesto del roster biancorosso.

Cresciuta nel settore giovanile del Vicenza Volley San Paolo, nella stagione 2023/2024 si trasferisce al Cutrofiano Volley, nel Salento, dove prosegue il proprio percorso disputando il campionato Under 18 e, contemporaneamente, quello di Serie B2. Successivamente veste le maglie di Pavia e Isernia, mentre nell’ultima stagione ha militato in Serie B2 con la Faam Matese, formazione della provincia di Caserta.

«Laura è stata un’opportunità che si è presentata e che abbiamo colto al volo. È una ragazza giovane, dotata e con una grande voglia di crescere e di lavorare. Insieme al direttore sportivo Gregori e al presidente Vincini stavamo cercando un profilo con queste caratteristiche per aggiungere un ulteriore tassello in grado di far compiere un altro passo avanti alla nostra rosa. Dopo aver parlato con Laura, siamo convinti di aver fatto la scelta giusta».

Con l’arrivo di Laura Jotov, il roster della Pallavolo San Giorgio Piacentino, versione 2026/2027 della Serie B1, è composto da dodici giocatrici: cinque conferme – Chiara They, Sofia Cornelli, Giulia Gilioli, Esther Pratissoli e Greta Galelli –, il rientro di Chiara Tonini e sei nuovi innesti: le palleggiatrici Benedetta Giordano e Lisa Bonelli, le centrali Alessandra Feroldi e Camilla Gerosa e le schiacciatrici Arianna Pagot e Laura Jotov.

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Serie B1 2026/2027

Palleggiatrici: Benedetta Giordano (nuova, Ripalta Cremasca), Lisa Bonelli (nuova, Capergnanica).

Opposte: Chiara They (confermata), Chiara Tonini (rientro).

Schiacciatrici: Sofia Cornelli (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Arianna Pagot (nuova, Valdarno), Laura Jotov (nuova, Faam Matese).

Centrali: Esther Pratissoli (confermata), Alessandra Feroldi (nuova, Ripalta Cremasca), Camilla Gerosa (nuova, Modena).

Libero: Greta Galelli (confermata).

Staff tecnico: Matteo Capra (confermato).

Assistenti allenatori: Stefano Dagradi (confermato) e Fabio Longinotti (confermato).

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