Il temporale minaccia la festa, ma i Venerdì Piacentini non si fermano: successo per la quarta serata

Un violento temporale arrivato intorno alle 20 ha minacciato di compromettere la quarta serata dei Venerdì Piacentini 2026, ma grazie al rapido lavoro dell’organizzazione, degli artisti e di tutti gli operatori coinvolti è stato possibile recuperare il programma e salvare integralmente la serata.
Dopo la pioggia, il centro storico è tornato rapidamente ad animarsi e migliaia di persone hanno raggiunto piazze e vie cittadine, premiando la determinazione di chi ha lavorato per consentire lo svolgimento degli eventi. Grande successo, in particolare, per il Gran Galà del Pattinaggio Artistico a Rotelle in Piazza Cavalli, giunto alla sua quattordicesima edizione, e per le spettacolari Battaglie in Armatura di Scherma Medievale Agonistica in Piazza Duomo, che hanno trasformato le due principali piazze del centro in grandi arene a cielo aperto, conquistando il pubblico con eleganza, tecnica, adrenalina e spettacolo.
Musica, concerti, DJ set, motori, cultura, street art e intrattenimento hanno completato una serata partita sotto la minaccia del maltempo e conclusa ancora una volta in un centro storico pieno di vita.