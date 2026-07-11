Pd: “La sicurezza non può essere lasciata agli slogan, al via un percorso di ascolto e confronto coi cittadini a partire da settembre”

“Ci sono temi sui quali la politica ha il dovere di sottrarsi all’emotività del momento. La sicurezza è uno di questi.

Ogni volta che un fatto di cronaca riporta questo tema al centro del dibattito pubblico, la tentazione è quella di rincorrere le reazioni, cercare la frase che colpisce, alimentare contrapposizioni. È proprio nei momenti più delicati, invece, che la politica deve dimostrare responsabilità”. Inizia così la nota del Pd.

LA NOTA DEL PD

La sicurezza è troppo importante per essere lasciata agli slogan. È un diritto fondamentale delle persone: il diritto di vivere serenamente la propria città, di sentirsi tutelate, di sapere che le istituzioni sono presenti e che lo Stato è in grado di garantire legalità e sicurezza.

Proprio perché crediamo nella forza dello Stato, sappiamo che sicurezza e Stato di diritto non sono valori contrapposti: si rafforzano a vicenda. La tutela dei cittadini non può essere affidata alla logica dell’autotutela individuale o alla sostituzione delle istituzioni. Il compito di garantire legalità e sicurezza appartiene allo Stato, attraverso le sue regole, le sue strutture e le persone che ogni giorno sono chiamate a farle rispettare.

Una forza progressista ha il dovere di affrontare la sicurezza con serietà, senza rimuoverla e senza ridurla a slogan. Significa sostenere il lavoro delle forze dell’ordine, contrastare la criminalità, investire nella prevenzione, nella qualità degli spazi pubblici e nella coesione sociale. Significa avere una visione, non limitarsi a una reazione.

In momenti come questi il compito della politica non è aggiungere rumore al rumore. È offrire un punto fermo.

Per questo nei mesi di settembre e ottobre promuoveremo sul territorio provinciale un percorso di ascolto e confronto sulla sicurezza, coinvolgendo iscritti, cittadini, amministratori locali, associazioni e realtà che vivono quotidianamente i territori.

Vogliamo raccogliere bisogni e proposte concrete, individuare priorità e costruire una proposta politica capace di tenere insieme sicurezza, legalità e coesione sociale, da tradurre in impegni istituzionali attraverso i nostri rappresentanti nelle istituzioni.

Perché la politica non serve a inseguire le emozioni del momento, ma a costruire fiducia nelle istituzioni e a dare risposte serie, credibili e coerenti ai cittadini”.

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