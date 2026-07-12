Scherma – Settimana di lavoro con i “big” per Valentino Monaco e Andrea Bossalini (Circolo “Pettorelli”)

Una settimana da sogno, lavorando insieme ai “big” della spada italiana in preparazione di un grande appuntamento internazionale come i Mondiali a Hong Kong (22-30 luglio).

E’ terminata sabato l’avventura speciale di Valentino Monaco e Andrea Bossalini, spadisti del Circolo “Pettorelli” che hanno partecipato al collegiale azzurro di Tirrenia insieme alla nazionale assoluta che si prepara all’appuntamento iridato. I due talenti classe 2009 – accompagnati dall’istruttore Albert Tena – sono stati autorizzati dalla Federazione a partecipare al collegiale, vivendo così una bella esperienza.

Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli

“Per loro è sicuramente una grande soddisfazione, la prima chiamata tra i grandi non si scorda mai e anch’io me la ricordo bene. Grazie a questa iniziativa hanno potuto svolgere tutto il lavoro con i ragazzi della nazionale maggiore. E’ un po’ una realizzazione di un sogno, avendo i loro idoli questa volta al loro fianco in pedana e potendoli affrontare in allenamento. Valentino e Andrea sono decisamente entusiasti di questa bella esperienza”.

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