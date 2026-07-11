Incendio in un’azienda agricola di Gragnanino, in fiamme due capannoni: vigili del fuoco al lavoro

11 Luglio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Incendio a Montale in un magazzino, Vigili del Fuoco domano il rogo

Un incendio è divampato nelle scorse ore in un’azienda agricola di Gragnanino, dove le fiamme hanno interessato due capannoni adibiti allo stoccaggio di rotoballe.

L’allarme ha mobilitato un imponente dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza e del distaccamento di Castel San Giovanni, affiancati da squadre giunte in supporto dal comando di Parma.

I pompieri hanno lavorato a lungo per contenere e domare il rogo, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente ad altre strutture dell’azienda.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a chiarire l’origine del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti.

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