Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink cerca di difendere il tricolore: domani la sfida 2026 a Sora

Missione tricolore per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, di scena domani a Sora (Frosinone) nel Campionato italiano Donne Juniores su strada che scatterà ufficiosamente alle 11.30 con 109 chilometri e mezzo da affrontare e con l’arrivo ad Atina.

La formazione piacentina (in festa nella scorsa edizione a Trieste con Matilde Rossignoli) diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti schiererà sei atlete: oltre alla stessa Rossignoli, saranno in gara Agata Campana, Giulia Costa Staricco, Alessia Orsi, Anna Longo Borghini e Irene Ferrari.

“Abbiamo effettuato ieri la ricognizione del percorso – spiega Vittorio Affaticati – sarà una corsa molto selettiva e sarà dura fin dal primo giro, con l’ultimo pezzo della salita al 10%. Nelle successive tornate, si percorrerà un’ascesa parallela, un po’ più corta ma sempre impegnativa, mentre la discesa verso l’arrivo sarà dritta. Confermarsi è sempre difficile, ma ci proveremo. Matilde Rossignoli e Alessia Orsi stanno attraversando un buon momento e cercheremo di essere protagonisti soprattutto con loro nelle fasi calde della corsa tricolore”.

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