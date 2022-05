Ciclismo – Domani a Romanengo impegno a cronometro per il VO2 Team Pink

Sarà un sabato in sella quello che vivranno VO2 Team Pink e Ciclismo VO2 Team Pink, sodalizi piacentini impegnati domani pomeriggio (sabato) nel tradizionale appuntamento con la cronometro di Romanengo (Cremona) che prenderà il via alle 13,30.

Partendo dall’alto, il VO2 Team Pink (direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati) schiererà la trentina Elisa Tonelli (classe 2002) nelle Donne Elite e la pavese Chiara Sacchi, la torinese Vittoria Grassi e la faentina Valentina Zanzi nelle Donne Junior.

La cronometro in provincia di Cremona vedrà in sella anche sei Allieve del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink (direttori sportivi Vincenzo Alongi e Mario Ferrari). La ligure Irma Siri, la piacentina Arianna Giordani, le reggiane Linda Ferrari e Giorgia Tagliavini e le parmensi Emma Del Bono e Marta Festa. Per tutte loro, domenica gara promiscua (Donne Esordienti-Allieve insieme) a Vignate (Milano), dove si aggiungeranno le Esordienti Giulia Casubolo, Paola Zucca, Michela Zucca, Serena Zannoni e Sara Veneri.

Gli orari di partenza delle “panterine” alla cronometro di Romanengo

15,05 Elisa Tonelli (gara Donne Elite)

15,35 Chiara Sacchi (Donne Junior)

15,49 Valentina Zanzi (Donne Junior)

16,00 Vittoria Grassi (Donne Junior)

16,06 Emma Del Bono (Donne Allieve)

16,16 Giorgia Tagliavini (Donne Allieve)

16,25 Marta Festa (Donne Allieve)

16,35 Linda Ferrari (Donne Allieve)

16,43 Arianna Giordani (Donne Allieve)

16,56 Irma Siri (Donne Allieve).