Pecorara festeggia Fabrizio Bertola; “Imprenditore illuminato, amico e benefattore del territorio”

I suoi primi 80 anni Fabrizio Bertola li ha voluti festeggiare nella “sua” Pecorara, in Alta Val Tidone, attorniato da amici e conoscenti, dalla comunità a cui è profondamente e storicamente legato, rappresentata in primis dal Sindaco Franco Albertini il quale nell’introdurre la serata ha voluto pubblicamente evidenziare sia le qualità imprenditoriali sia quelle umane di Bertola, ringraziandolo “per tutto il bene che ha fatto e sta facendo per questo territorio”.

“A Fabrizio – ha detto Albertini, “oggi più che mai Sindaco di Pecorara” – mi unisce un legame antico, fatto della comune passione e amore per questa comunità. Grazie al suo illuminato spirito imprenditoriale, animato sempre dalla spinta filantropica ad aiutare Pecorara e la sua gente, questo borgo e questa comunità sono cresciute e si sono sviluppate; e questa sera si stringono a lui nel festeggiarlo in questo importante traguardo”.

Tante le persone accorse ad omaggiarlo, a partire dalle istituzioni regionali, con il vice Presidente Vincenzo Colla, a quelle locali tra Sindaci e amministratori del territorio, mondo dell’imprenditoria, dell’associazionismo e non ultimi tanti cittadini legati a Fabrizio da affetto e stima.

La festa nella piazza di Pecorara è stata l’occasione per assistere alla preziosa Opera musicale “No Limits” di Alessandro Quarta Quintet, offerta come ulteriore regalo da Bertola alla comunità locale. Prima del concerto appuntamento gastronomico con il Batarò a cura dell’Ustaria di Pecorara, locale che lo stesso Bertola sta rilanciando come presidio di servizi per la comunità, con lo scopo di offrire agli abitanti del paese tutte le possibilità per rimanere a vivere in queste zone e a costruire qui il proprio progetto di vita.

Particolarmente commosso il festeggiato che ha voluto ringraziare tutti i presenti e ribadire, una volta di più, l’amore per questa terra.