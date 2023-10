Ciclismo – Il 3° “Memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini” è da record: 170 partenti; vincono Manenti, Bottarelli, Gherardi e Azzini

Pedale Arquatese e ristorante “Da Faccini”: un connubio vincente. Dopo il GP di Castell’Arquato targato 2019 e il secondo “Memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini” del 2022, le due realtà si sono unite ancora una volta per creare il terzo “Memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini”, andato in onda sabato 7 ottobre. Sotto il sole cocente di Castell’Arquato e con un’organizzazione di ottimo livello, i 170 ciclo-amatori (cifra record) si sono sfidati sul classico giro di Chiavenna Rocchetta per un totale di 84 km.

Manenti, Memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini (Foto credit Lorenzo Botti)

Nella Gara1, che racchiudeva le categorie J / SA / SB / VA / VB, la vittoria è andata a Gherardi del Team LNC Jolly Wear. Una volata imperiale per lo scattista in maglia bianca con i bordini tricolore, a chiudere una corsa dalla media oraria elevatissima. Al secondo posto si è piazzato il beniamino di casa Luca Chiesa del Team VIVO MgKVis, mentre sul gradino più basso del podio è salito Andrea Martelli. Quarto Gianluca Remondi (VF costruzioni), vincitore un anno fa.

Bottarelli, Memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini (Foto credit Lorenzo Botti)

Nella Gara2, riservata alle categorie GA / GB , è arrivata la doppietta del Team LNC Jolly Wear, ancora una volta sul gradino più alto del podio. A trionfare è stato Silvano Bottarelli, in grado di staccare i tanti rivali proprio a 150mt dall’arrivo. Secondo posto per Carlo Capitelli del VeloClub Pontenure, terzo Luigi Irco della squadra Asnaghi Varese.

Ultima, ma non meno importante, la Gara 3, dedicata ai Super Gentleman e alle Donne. Tra gli uomini il successo è andato a Ettore Manenti del Team Bianchi Zanzariere, vincitore in maniera netta su Roberto Paoletti del Team Mino Denti e Massimo Picco del VeloClub Pontenure. Tra le donne invece successo di Emanuela Azzini: Team AL-COM Brescia.