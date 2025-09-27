Ciclismo – Linda Sanarini e Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) convocate in azzurro per gli Europei su strada in Francia

Doppia convocazione azzurra per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che sarà rappresentata agli Europei su strada in programma in Francia dal primo al 5 ottobre nei territori di Drôme-Ardèche. La società piacentina farà il tifo per le “panterine” venete Linda Sanarini (classe 2007) e Matilde Rossignoli (2008), la prima padovana e la seconda veronese.

Le due portacolori sono state selezionate per la prova in linea Donne Juniores che si svolgerà alle 12,40 di venerdì 3 ottobre, oltre a far parte della staffetta azzurra impegnata il giorno precedente alle 11 nel Team Time Trial. Nello specifico, la Bft Burzoni VO2 Team Pink rappresenterà la metà della formazione azzurra nella prova in linea di categoria, completata da Elena De Laurentiis (Team Di Federico) e da Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Sile), freschissima medaglia d’argento ai Mondiali in Ruanda. Inoltre, due atlete su tre nella parte “rosa” della staffetta completata da Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli).

Un ottimo riconoscimento ancor prima della rassegna continentale, dunque, per la società piacentina presieduta da Gian Luca Andrina e indiscussa protagonista della stagione 2025 Donne Juniores grazie al lavoro dei ds Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti. Domani, intanto, le “panterine” pedaleranno nella gara Donne Open a Bolzano.

Le parole di Krizia Corradetti

“Siamo molto contenti anche a livello di società e staff per la chiamata azzurra di Linda e Matilde; siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia con 2 atlete su 4 nella prova in linea e con 2 partecipanti femminili su 3 nella staffetta. Questo ci fa capire che abbiamo lavorato bene quest’anno con tutte le ragazze, sia quelle al primo anno sia quelle al secondo in categoria. Ci fa piacere chiudere la stagione internazionale con questo importante appuntamento”.

“E’ una corsa che spesso era in calendario a maggio, ora arriva a fine settembre, è un circuito simil Criterium di 4 chilometri da ripetere 20 volte. Siamo nel finale di stagione, con l’inizio della scuola c’è un po’ di stanchezza nelle ragazze, ma sono sempre pronte a dare il massimo in vista delle gare e ci tengono far bene in tutti gli appuntamenti a cui partecipano. E’ difficile ipotizzare l’arrivo di una fuga, ma non si può mai escludere. In caso di volata, saremo pronti con Agata Campana”.

La line-up della Bft Burzoni VO2 Team Pink a Bolzano

– Giulia Costa Staricco

– Giulia Casubolo

– Martina Orsi

– Linda Sanarini

– Matilde Rossignoli

– Alessia Orsi

– Agata Campana

– Camilla Bezzone.

