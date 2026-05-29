Colpito da arresto cardiaco e rianimato col defibrillatore, soccorsi complicati dal maltempo: grandinata blocca l’eliambulanza

Momenti di grande apprensione a Grondone di Ferriere, dove un uomo di 65 anni è stato colpito da un arresto cardiaco.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori del 118, che sono riusciti a rianimare l’uomo grazie all’utilizzo del defibrillatore, risultato decisivo per salvargli la vita.

Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalle avverse condizioni meteorologiche. Sul posto era infatti atterrato anche l’elisoccorso del 118, ma una violenta grandinata ha impedito all’elicottero di ripartire immediatamente.

Nel frattempo il paziente è stato trasportato in ambulanza fino al punto di incontro con l’elisoccorso. Fortunatamente, quando il mezzo sanitario ha raggiunto l’elicottero con il 65enne a bordo, la grandinata era cessata, consentendo il decollo in sicurezza.

L’uomo è stato quindi trasferito in volo al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti necessari.

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