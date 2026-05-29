Sabato 6 giugno a Nibbiano le Inutiliadi celebrano il tempo e fanno beneficenza

Si terrà a Nibbiano di Alta Val Tidone la seconda edizione delle Inutiliadi, la manifestazione ludico-sportiva amatoriale che ribalta l’idea di competizione, disputata la prima volta nel 2023. Una giornata intera di prove assurde, sfide improbabili e sano divertimento, organizzata dalla F.I.G.O. – Federazione Italiana Giochi Oziosi, nel cuore dell’Appennino piacentino. Nate come gioco tra amici, le Inutiliadi sono diventate un appuntamento fisso per chi cerca uno sport a bassa prestazione e alta felicità.

In programma “discipline” come il Lancio del disco brutto, il Salto con l’astice, il Tiro Assegno, il Sarto in alto, la Diego Armando Maratona e altre gare pensate per trovare il piacere di prendersi in giro e non fare sul serio. «In un mondo che ci chiede di essere sempre performanti, le Inutiliadi sono il nostro modo per rivendicare il diritto a perdere tempo – e a farlo benissimo», spiega l’ideatore dell’evento, Fabio Maselli. «Qui vince chi si diverte di più, chi aiuta gli altri a non prendersi sul serio e chi arriva ultimo con stile».

L’edizione 2026

L’edizione 2026 si terrà a Nibbiano, presso il campo sportivo comunale A. Molinari, sabato 6 giugno, dalle ore 15 al tramonto. Parteciperanno squadre di amici, colleghi, famiglie e persone con la voglia di mettersi in gioco senza ansia da prestazione: non servono certificati agonistici, ma è obbligatorio presentarsi con il senso dell’umorismo. E anche tanta voglia di beneficienza, visto che durante l’evento saranno in vendita le magliette ufficiali delle “Inutiliadi 2026”. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto a “Rianimazione dei bambini”, un’organizzazione che sostiene il Reparto di terapia intensiva neonatale pediatrica dell’Ospedale Gaslini di Genova.

Le Inutiliadi sono realizzate con il patrocinio e supporto del Comune di Alta Val Tidone e con la collaborazione di Curte Neblani, volontari, associazioni locali e realtà del territorio.

“Abbiamo accolto con piacere e interesse la proposta delle Inutiliadi perché sono un inno allo stare insieme e al divertimento, alla gioia della comunità e al più sano spirito sportivo – dice il Sindaco Franco Albertini – Inoltre con la vendita delle magliette celebrative la manifestazione ha anche una forte valenza solidaristica che sosteniamo appieno. Quindi buone Inutiliadi e buon divertimento”.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Per mantenere lo spirito conviviale e garantire la sicurezza delle prove, l’edizione 2026 è riservata a un numero massimo di 11 squadre, selezionate tra i gruppi che hanno già manifestato interesse nelle scorse edizioni e nei canali informali dell’organizzazione. Non è previsto un sistema di iscrizione pubblica: chi vorrà proporre una squadra potrà comunque scrivere all’organizzazione per essere inserito in lista d’attesa per eventuali posti liberi. Nei dintorni del campo saranno presenti area ristoro, musica e premi inutilmente prestigiosi.

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