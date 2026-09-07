Festival del Pensare Contemporaneo, dal 9 settembre le prenotazioni per alcuni incontri

Sono dieci gli incontri gratuiti per i quali è necessaria la prenotazione, sugli oltre sessanta complessivi della 4° edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, che si svolgerà dal 24 al 27 settembre prossimi a Piacenza. Gli appuntamenti interessati sono contrassegnati dal lucchetto e dalla scritta “ingresso su prenotazione” sul programma cartaceo in distribuzione in questi giorni e online al link pensarecontemporaneo.it/ programma .

Per conciliare l’affluenza prevista per questi eventi e la capienza delle sale sarà necessario riservare il posto, sino ad esaurimento delle disponibilità: le prenotazioni saranno attive a partire dalle ore 15 di mercoledì 9 settembre, esclusivamente online, sul sito www.pensarecontemporaneo.it.

Preliminarmente è necessario registrare il proprio profilo: l’operazione può essere effettuata sin da ora, ed è necessaria anche per chi già possedeva un account personale legato alle precedenti edizioni.

Una volta prenotato il posto, si riceverà sulla propria casella di posta elettronica una e-mail di conferma, che sarà necessario mostrare all’ingresso della sala in cui sarà organizzato l’evento, presentandosi però entro e non oltre i 15 minuti prima dell’inizio, termine trascorso il quale le persone eventualmente in coda all’ingresso potranno accomodarsi seguendo l’ordine di arrivo.