“La Voce del Velodromo” dopo Fiorenzuola – Scanzorosciate 0-3. “Schiaffo all’esordio per i rossoneri”

7 Settembre 2026 Andrea Crosali Calcio, Calcio dilettanti, Sport
"La Voce del Velodromo" dopo Fiorenzuola Scanzorosciate 0 3

Il nuovo editoriale a cura del radiocronista Nicola Giancaterino è lo strumento migliore per i tifosi rossoneri per analizzare a fondo le prestazioni del Fiorenzuola Calcio.

La Voce del Velodromo in formato video

La partita e le interviste

Fiorenzuola – Scanzorosciate 0-3: esordio amaro per i rossoneri di Araldi. Il tecnico: “Non possiamo permetterci 25 minuti finali così mai più” AUDIO

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