Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) d’argento a Romanengo

Un podio e due top ten. Inizia così il week end della Bft Burzoni VO2 Team Pink, subito protagonista oggi nella cronometro di Romanengo (Cremona) con le tre “panterine” Donne Juniores in gara tutte in evidenza.

A conquistare la medaglia d’argento, la veronese Matilde Rossignoli (classe 2008), che ha coperto i 12 chilometri e 600 metri con il tempo di 17 minuti 47 secondi 671, alla media di 42.48 chilometri orari. Meglio di lei, solamente la mantovana Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli), che l’ha preceduta di oltre 24 secondi e mezzo vincendo anche la maglia di campionessa regionale lombarda di categoria di specialità.

Nella lotta contro il tempo, in evidenza anche le gemelle modenesi classe 2008 Alessia e Martina Orsi: sesta Alessia (18′ 05″ 694), ottava Martina (18′ 25″ 117) a completare un’ottima prova della squadra diretta da Vittorio Affaticati.

Domani per la Bft Burzoni VO2 Team Pink appuntamento a Monza con la gara Donne Open (insieme alle più esperte Under 23 ed Elite) all’autodromo nazionale.

Cronometro Donne Juniores Romanengo

1° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) 12 chilometri 600 metri in 17 minuti 23 secondi 014, media 43,48 chilometri orari

2° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 24 secondi 657

3° Gaetanna Alhach Sjogren (A.R. Monex Pro Cycling) a 37 secondi 979

4° Isabella De Angelis (Petrucci Gauss) a 39 secondi 160

5° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile) a 40 secondi

6° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 42 secondi 680

7° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) a 56 secondi 915

8° Martina Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto 2 secondi 103

9° Olga Kostina (Pc Baix Ebre Tortosa) a 1 minuto 6 secondi 890

10° Elisa Corradetti (Team Wilier Breganze) a 1 minuto 8 secondi 218.

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