Elezioni amministrative, Pontenure e Ferriere al voto per scegliere il sindaco: urne aperte il 24 e 25 maggio

Giornate di voto a Pontenure e Ferriere, dove cittadini chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

I seggi sono aperti oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto inizierà immediatamente lo spoglio delle schede.

A Pontenure la sfida è tra l’ex sindaco Giuseppe Carini, candidato con la lista “Pontenure sei tu”, e Sergio Fuochi, presidente dell’hospice “La Casa di Iris”, che corre con la lista “Pontenure Rinasce”.

A Ferriere, invece, il sindaco uscente Carlotta Oppizzi punta alla riconferma con la lista “Ferriere Radici e Futuro”. A contenderle la guida del Comune è Lorenzo Bavagnoli, 39 anni, esponente locale di Fratelli d’Italia, candidato con la lista civica “Ferriere Futura”.

Due sfide elettorali che chiamano al voto le comunità locali per scegliere il futuro amministrativo dei rispettivi territori.

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