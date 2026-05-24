Anniversario della Casa Accoglienza Don Venturini il 29 maggio con la Messa celebrata dal Vescovo

24 Maggio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Anniversario della Casa Accoglienza Don Venturini il 29 maggio con la Messa celebrata dal Vescovo
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Venerdì 29 maggio si tiene il 33° Anniversario della Casa Accoglienza Don Venturini. L’appuntamento si apre alle 18.15 con l’accoglienza, mentre alle 18.30 si tiene la Messa celebrata dal Vescovo di Piacenza – Bobbio Mons. Adriano Cevolotto.

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