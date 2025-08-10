Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) settima a Ornavasso

Si apre con una top ten il programma agonistico ferragostano della Bft Burzoni VO2 Team Pink, attesa dalla trasferta basca del 14 e 15 agosto per partecipare alla Bizkaikoloreak.

Oggi (sabato) le “panterine” dirette da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti hanno gareggiato a Ornavasso nella gara Donne Juniores Trofeo Santuario Madonna del Boden, dove la campionessa italiana Matilde Rossignoli (veronese classe 2008) ha conquistato il settimo posto.

Donne Juniores Ornavasso

1° Giada Silo (Breganze Millenium) 109 chilometri e 100 metri in 3 ore 27 secondi, media 36,276 chilometri orari

2° Polina Danshina (Pc Baix Ebre Tortosa)

3° Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Sile)

4° Elena De Laurentiis (Team Di Federico) a 21 secondi

5° Irene Laudi (Petrucci Gauss) a 26 secondi

6° Alessia Milesi (Team Biesse Carrera Zambelli) a 29 secondi

7° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 40 secondi

8° Misia Belotti (Canturino 1902), Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile) a 54 secondi

10° Emma Bonissi (Petrucci Gauss).

