Serie B – Estate Bakery Piacenza, il programma delle amichevoli: fra le avversarie, anche Fidenza e Imola

10 Agosto 2025 Carlofilippo Vardelli Basket, Notizie, Sport
bakery piacenza
Definito il programma delle amichevoli della prestagione per Bakery Piacenza. Sei impegni, da martedì 26 agosto a sabato 13 settembre, per permettere alla squadra di coach Giorgio Salvemini di arrivare nelle migliori condizioni all’esordio in Serie B Nazionale, domenica 21 settembre al PalaBakery contro Logiman Orzinuovi.

Primo test casalingo contro BMR Basket 2000 Reggio Emilia, chiusura con il torneo di Legnano al PalaBorsani di Castellanza. 

L’elenco delle amichevoli in programma:

Martedì 26 agosto: Bakery-BMR Basket 2000 Reggio Emilia, PalaBakery, ore 20

Venerdì 29 agosto: Bakery-Fidenza, PalaBakery, ore 20 

Mercoledì 3 settembre: Bakery-AC Imola, PalaBakery, ore 20 

Sabato 6 settembre: Bakery-Pizzighettone, PalaBakery, ore 19

Mercoledì 10 settembre: Bakery-Vigevano, PalaBakery, ore 18

Venerdì 12 e sabato 13 settembre: Torneo di Legnano XIV edizione “Memorial Morelli”, avversarie Legnano Knights, Junior Casale e Virtus Lumezzane. PalaBorsani, Castellanza (VA) 

