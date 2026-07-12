Ciclismo su Pista – Agata Campana e Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) d’argento nell’Americana agli Europei

Si chiude con un bel secondo posto nella Madison l’avventura delle “panterine” della Bft Burzoni VO2 Team Pink agli Europei Juniores e Under 23 su pista a Cottbus che si sono conclusi oggi.

Nella categoria Donne Juniores, Matilde Rossignoli e Agata Campana hanno formato la coppia azzurra dell’Americana, arrivando alla piazza d’onore alle spalle delle russe Olga Kostina e Angelina Novolodskaya. Sempre saldamente in area podio, con il bel secondo posto nello sprint finale a punteggio doppio (vinto dalle russe che hanno blindato cosi l’oro con 30 punti) le due “panterine” hanno potuto agguantare a quota 21 la Gran Bretagna (terza nell’ultimo sprint), scavalcandola in base al regolamento che premia il miglior piazzamento nell’ultima volata a punteggio.

In una prova sempre controllata (non sono stati guadagnati giri che avrebbero fruttato 20 punti l’uno), si è deciso tutto negli sprint, con la coppia azzurra che ne ha vinti due (seconda e penultima volata), oltre al secondo posto finale e altri cinque mattoncini nella prima, terza e quarta occasione a punteggio.

Campana e Rossignoli hanno così portato a cinque il bottino finale di allori conquistato dalle portacolori della Bft Burzoni VO2 Team Pink nella rassegna continentale, con la veronese e la trentina (entrambe classe 2008) che hanno firmato tutte le presenze sul podio Donne Juniores della società del presidente Gian Luca Andrina.

Agata ha conquistato le maglie Scratch ed Eliminazione, Matilde quella dell’Inseguimento a squadre oltre al bronzo nell’Omnium e infine l’argento in “cooperazione” nell’Americana.

Tirando le somme, la settimana tedesca in pista ha fruttato 3 ori, 1 argento e 1 bronzo in sei giornate di gare. Numeri decisamente importanti che testimoniano la qualità delle atlete del sodalizio piacentino, che a Cottbus era rappresentato anche da Alessia Orsi, quarta sabato nella Corsa a punti di categoria.

Madison Donne Juniores (prime posizioni)

1° Olga Kostina-Angelina Novolodskaya 30 punti

2° Agata Campana-Matilde Rossignoli (Italia) 21 punti

3° Melanie Rowe-Phoebe Taylor (Gran Bretagna) 21 punti

4° Maja Klocker-Larsen-Aia Marie Rasmussen (Danimarca) 4 punti

5° Aryna Stryha-Vasilina Tserakhava (Bielorussia) 3 punti

6° Eline De Winter-Anna Meeusen (Belgio) 3 punti.

Le medaglie della Bft Burzoni VO2 Team Pink agli Europei

Ori: Agata Campana Scratch, Agata Campana Eliminazione, Matilde Rossignoli Inseguimento a squadre

Argento: Agata Campana-Matilde Rossignoli Madison

Bronzo: Matilde Rossignoli Omnium

Medaglie per atleta

Agata Campana: 2 ori e 1 argento

Matilde Rossignoli: 1 oro, 1 argento e 1 bronzo.

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