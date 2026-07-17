Guardia di finanza, il tenente Andreea Bruno alla guida del Nucleo Operativo

Il Tenente Andreea Bruno, giunta nei giorni scorsi presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, ha assunto il comando del Nucleo Operativo del Gruppo di Piacenza.

L’ufficiale, di 29 anni e originaria di Venezia, al suo primo incarico operativo, giunge a Piacenza al termine del corso di formazione quinquennale svolto presso l’Accademia della Guardia di Finanza, massimo Istituto di formazione del Corpo.

Arruolatasi nell’ottobre del 2019, ha frequentato il 121° corso “Zanzur IV” conseguendo la laurea magistrale in giurisprudenza al termine del ciclo addestrativo. A settembre del 2025 è stata promossa al grado di tenente.

Il nuovo Comandante – che ha incontrato, accompagnata dal Comandante Provinciale Colonnello Massimo Amadori, le massime autorità civili e militari locali per i rituali saluti di presentazione – prende il posto del Tenente Antonio Salerno che, dopo tre anni di permanenza, lascia il Nucleo Operativo per ricoprire il delicato incarico di Comandante della Compagnia di Rovato (BS).

Il Tenente Salerno, nel triennio passato a Piacenza, ha dimostrato elevate qualità tecnico-professionali, conseguendo risultati in tutti i segmenti operativi demandati al Corpo evidenziando, competenza e spiccato dinamismo d’azione operativa.

Prima del formale avvicendamento, i due Ufficiali hanno svolto un proficuo periodo di affiancamento rivolto alla conoscenza del territorio ed alla realtà socio-economica della provincia di Piacenza.

In occasione del passaggio di consegne, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, ha espresso parole di ringraziamento il tenente Salerno per il prezioso contributo offerto nei tre anni di servizio svolti a Piacenza e ha dato il suo benvenuto al tenente Andreea Bruno rivolgendole i migliori auguri di buon lavoro e auspicando i migliori successi operativi a tutela dell’economia sana del Paese e nell’interesse della comunità locale.

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