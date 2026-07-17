Infortunio alla caviglia lungo le sponde del fiume, intervengono i soccorsi per un 18enne

Intervento da parte della stazione monte Alfeo lungo le sponde del torrente Arda in località Molino Bobbi nel comune di Castell’arquato (PC).
Un diciottenne milanese si è procurato una sospetta frattura alla caviglia per cui è stato richiesto l’intervento dei soccorsi: la centrale operativa del 118 Emilia ovest ha quindi attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna.
Sul posto , raggiungibile solo a piedi dovendo attraversare un tratto di fiume con un basso livello d’acqua , sono giunti i tecnici del SAER insieme ai Vigili del Fuoco. I tecnici hanno immobilizzato l’arto traumatizzato del paziente che successivamente è stato posizionato su toboga per il trasporto all’ambulanza della Pubblica Assistenza di Roveleto di Cadeo e di Fiorenzuola.