Aggredito con un pugno in pieno volto senza motivo, inquietante episodio a Fiorenzuola. L’amministrazione: “Non è un fatto isolato”

Un uomo di 70 anni residente nel Piacentino è stato aggredito senza apparente motivo mentre stava passeggiando per le strade di Fiorenzuola. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato avvicinato da un uomo, indicato come di origine marocchina, che con un pretesto gli avrebbe rivolto la parola per poi colpirlo improvvisamente con un violento pugno al volto. L’aggressore si è quindi dato alla fuga. Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica e identificare il responsabile.

Sull’accaduto è intervenuta l’Amministrazione comunale di Fiorenzuola, che ha espresso vicinanza e solidarietà alla vittima, ex dipendente del Comune.

“Non è un fatto isolato”

“Non siamo di fronte a un fatto isolato. Da tempo segnaliamo alle Autorità Competenti una situazione di crescente difficoltà, caratterizzata da episodi di spaccio, disordine e violenza che interessano il centro storico e le aree verdi. Un quadro che purtroppo riflette una tendenza più ampia a livello nazionale, ma che oggi mette in seria difficoltà i cittadini onesti”.

“Si tratta di un episodio inaccettabile – si legge nella nota diffusa dal sindaco e dalla Giunta – che colpisce una persona stimata e ferisce profondamente il senso di sicurezza e la convivenza civile di tutta la nostra comunità”.

“Rafforzare le misure di prevenzione”

Pur ribadendo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine, l’Amministrazione ritiene necessario un rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo del territorio. Tra gli impegni annunciati figurano un confronto più serrato con Prefettura, Questura e forze di polizia, interventi straordinari contro spaccio e degrado nelle zone più sensibili, in particolare nei parchi pubblici e nel centro storico, oltre a nuovi investimenti nella videosorveglianza e nelle attività di prevenzione.

“Fiorenzuola è una città civile, operosa e coesa: i suoi cittadini hanno il diritto di vivere in sicurezza e con serenità”, conclude la nota dell’Amministrazione, che ha rivolto all’ex dipendente comunale i più sentiti auguri di pronta e completa guarigione.

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