Ciclismo su Pista – Il Giappone torna alla 6 Giorni delle Rose con le sue stelle

17 Giugno 2026 Carlofilippo Vardelli Ciclismo, Notizie, Sport
6 Giorni delle Rose
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Il Giappone sarà tra le nazioni protagoniste della 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche, in programma dal 20 al 25 luglio al Velodromo “Attilio Pavesi”.

La selezione nipponica torna infatti a Fiorenzuola dopo essere stata grande protagonista anche nelle passate edizioni, in particolare nel 2025, confermando il forte legame con la manifestazione piacentina. A guidare la spedizione sarà il  tecnico Daniel Gisiger, ex pistard svizzero di livello internazionale.Fra gli uomini spiccano i nomi di Kazushige Kuboki, campione del mondo Scratch nel 2024, e Shunsuke Imamura, bronzo mondiale dell’Omnium nel 2023. Completano la formazione Naoki Kojima e Yoshiki Terada.

Di altissimo livello anche la formazione femminile, che comprende Yumi Kajihara, campionessa del mondo dell’Omnium nel 2020 e medaglia d’argento olimpica a Tokyo 2021 nella stessa specialità. Con lei saranno al via Tsuyaka Uchino, Mizuki Ikeda e Maho Kakita, tutte in luce l’anno scorso a Fiorenzuola.

La presenza del Giappone rappresenta un ulteriore tassello di prestigio per un’edizione che vedrà assegnati punti preziosi per i ranking da cui dipendono le qualificazioni a Mondiali e Olimpiadi.

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