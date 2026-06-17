Circolazione ferroviaria sospesa tra Milano e Piacenza, pesanti disagi: “In corso verifiche tecniche alla linea elettrica”

Pesanti disagi per i viaggiatori lungo la linea Alta Velocità Milano-Bologna, dove dalla tarda mattinata di oggi la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di verifiche tecniche alla linea elettrica.
L’interruzione è scattata intorno alle 10.20 e sta provocando ritardi fino a due ore, cancellazioni e deviazioni dei convogli sulla linea ferroviaria convenzionale.
Secondo quanto comunicato da Trenitalia, alcuni treni Alta Velocità vengono instradati sulla linea ordinaria, con conseguente aumento dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti. La situazione coinvolge una delle principali direttrici ferroviarie italiane, utilizzata quotidianamente da migliaia di pendolari e viaggiatori tra il Nord e il Centro Italia.
Al momento risultano sei treni cancellati, mentre una ventina di convogli stanno subendo ritardi e variazioni di percorso. Le conseguenze si stanno ripercuotendo anche sulle coincidenze e sui collegamenti verso altre destinazioni servite dall’Alta Velocità.
Le verifiche in corso riguardano la linea elettrica nel tratto compreso tra Milano Rogoredo e Piacenza. Fino al completamento degli accertamenti e al ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura, i treni potranno continuare a registrare rallentamenti, deviazioni o cancellazioni.
Trenitalia invita i passeggeri a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione e sullo stato dei singoli collegamenti.