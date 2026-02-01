Successo al cinema Sivori di Genova per “Briciole al cielo”. Sabato parte da Morfasso il giro dell’Italia

Sala colma al cinema Sivori di Genova, il prestigioso locale nel centro storico che è la più antica sala in Italia tra quelle in funzione, per la prima presentazione della versione cinematografica del cortometraggio piacentino “Briciole al cielo”, scritto e diretto da Gian Francesco Tiramani per il Cineclub Piacenza G. Cattivelli.

L’evento

L’evento, condotto dalla piacentina Valeria Tedaldi, che è anche Segretaria di edizione del film, è stato organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Genova della Sindaca Salis e ha visto la presenza di diversi sindaci e rappresentanti delle Istituzioni liguri, di Flavia Petrin Presidente nazionale AIDO, del cardiochirurgo Carlo Pace Napoleone, di Marina De Nardo Presidente dell’associazione AABC, di rappresentanti di altre associazioni, del regista Tiramani e di un pubblico attento e palesemente commosso.

Il cortometraggio ha ricevuto un grande applauso e commenti entusiastici “per la sua capacità di raccontare con garbo e delicatezza poetica” una storia inizialmente molto drammatica, che è quella del piccolo Giordano che ha ritrovato la vita grazie ad un nuovo cuore arrivato per il trapianto a Torino.

Importante attenzione mediatica

Grande spazio anche dalla stampa italiana per questa prima della versione “cinematografica” con un importante quotidiano che ha chiuso il pezzo con “Al Sivori si accendono le luci e si asciugano le lacrime”.

Commenti appassionati anche per i disegni dell’artista piacentino, Giovanni Alberti, che danno l’inizio all’opera nonché alla colonna musicale scritta dal Mo piacentino Paolo Burzoni e magistralmente interpretata dallo stesso insieme a Giorgio Donelli, Roberto Barocelli e Tania Capelli.

A portare il saluto di Piacenza è stata Paola Gazzolo, presidente del consiglio comunale, visibilmente toccata dalla visione del corto.

Dopo le presentazioni istituzionali, “Briciole al cielo” inizierà il giro dell’Italia grazie ad AIDO che lo ha scelto come strumento di sensibilizzazione sull’importanza della donazione degli organi e che lo porterà soprattutto nelle scuole italiane; il via a Morfasso sabato prossimo, 7 febbraio, proprio nel paese del regista Tiramani: alle 20.45 inizierà la “Serata del dono” che – oltre alla proiezione del corto – vedrà l’intervento dei rappresentanti delle varie associazioni del territorio che spiegheranno le diverse declinazioni del “dono” nelle loro attività; saranno presenti anche il Sindaco Calestani ed il parroco don Nicolas.

