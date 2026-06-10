Arti marziali – Sette vittorie per la Yama Arashi con il team di Muay Thai

Quindici partecipanti e sette vittorie per la Yama Arashi, protagonista con il proprio team di Muay Thai a Carate Brianza nel Garuda Fighters Gala interamente dedicato alla boxe thailandese. Guidati dai coach Tommaso Ferrari, Alex Iliev ed Erika Boselli, i portacolori piacentini si sono messi in evidenza nell’ultima gara stagionale FIMT (Federazione italiana Muay Thai).

A vincere i rispettivi incontri sono stati Edoardo Ferrari, Aaron Zanetti, Simone Strefi, Andrea Contardi, Samuele Tudisco, Tomas Alexandru ed Emanuele Mazzi, mentreZaccaria Boudellah e Matteo Fraschetta hanno ottenuto un pareggio. Il forfait dell’avversario non ha visto effettivamente impegnato Ryan Cioanca, mentre il semaforo rosso è arrivato per Gianluca Rapetti, Emanuele Grassi, Simone Peveri, Fabiana Cassi e Yousra Azizi.

Le parole del direttore tecnico della Yama Arashi Gianfranco Rizzi

“Grande soddisfazione soprattutto per le performance dei nostri ragazzi, tutti hanno dimostrato buoni progressi tecnico/tattici, perfino i debuttanti hanno retto molto bene l’impatto emotivo e anche i risultati sono stati davvero buoni. Quindici atleti impegnati in altrettanti match conclusi con un bilancio positivo che registra 7 vittorie, 2 pareggi, un no contest e solo 5 combattimenti persi di pochissimo”.

Fa eco Tommaso Ferrari

“Spendo due parole per complimentarmi con i nostri ragazzi che si sono messi in gioco sul ring. Abbiamo visto una competizione di alto livello, animata sia da agonisti veterani che non smettono mai di dare il massimo che da debuttanti che hanno affrontato il loro primo match con coraggio e incredibile determinazione; indipendentemente dal risultato, ognuno di loro ha dimostrato un grande spirito”.

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