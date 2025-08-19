Cittadella, il giudice accoglie il ricorso di Piacenza Parcheggi contro la penale. Trespidi alla giunta: “I cittadini meritano risposte chiare”

Oggi un nuovo colpo di scena nella tribolata vicenda del parcheggio interrato in Piazza Cittadella. Il giudice Antonino Fazio ha infatti accolto la richiesta di sospensiva presentata da Piacenza Parcheggi-Gps contro la penale comminata dal Comune per “grave inadempimento contrattuale”.

Secondo il giudice, i ritardi non sarebbero imputabili esclusivamente all’appaltatore: hanno pesato anche il contenzioso sul taglio degli alberi – concluso solo a novembre 2024 – e il rinvenimento di sottoservizi mai segnalati prima. Circostanze che ricadrebbero anche sulla responsabilità dell’ente pubblico. Il prossimo passaggio è fissato per il 4 settembre, con l’udienza in tribunale. Piazza Cittadella, diffida del Comune a Piacenza Parcheggi: avviato il procedimento per la risoluzione del contratto

L’INTERVENTO DI MASSIMO TRESPIDI

Sulla vicenda interviene Massimo Trespidi, consigliere comunale di centrodestra, nella lista Liberi.

Alla luce di questi sviluppi, credo sia indispensabile che il Presidente del Consiglio comunale garantisca la massima trasparenza: servono informative puntuali e precise, perché i cittadini e chi li rappresenta hanno diritto di sapere come stanno davvero le cose.

Nei giorni scorsi, ho apprezzato l’editoriale dell’ex direttore di Libertà, Pietro Visconti, pubblicato sul quotidiano piacentino, che ha ben riassunto i paradossi di questa vicenda: non è stato chiarito quali siano le carenze nelle garanzie bancarie contestate dal Comune a Gps. In Consiglio e in Commissione questo punto è stato sistematicamente eluso: allergia ai tecnicismi? O sfinimento nel chiedere senza ottenere mai risposte chiare?

L’avvio del cantiere si è basato su delibere di Banca del Fucino e Mediocredito Centrale che impegnavano milioni di euro per l’opera, senza però che seguissero disposizioni operative per rendere effettivamente disponibili i fondi.

Non si comprende, allora, perché oggi il Comune solleciti a tambur battente il completamento delle garanzie.

In Consiglio ho già affermato che una serie di verifiche hanno portato a riconoscere che i soldi per fare il parcheggio non ci sono. Nessuno ha smentito questa affermazione, e soprattutto dalla maggioranza è arrivato un silenzio assordante. Possibile che i lavori siano partiti con garanzie economiche ancora da perfezionare? Credo che i piacentini meritino risposte chiare.

