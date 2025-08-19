Temporali in arrivo, allerta gialla della protezione civile: torrenti e ruscelli in montagna sorvegliati speciali

19 Agosto 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Allerta GIALLA per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori e per temporali anche nella provincia di Piacenza.

Nella giornata di mercoledì 20 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione.

A partire dalla serata, le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale, in particolare nei tratti montani, con possibili superamenti della soglia 1.

Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti lungo i versanti, localizzati fenomeni franosi e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili fenomeni erosivi.

