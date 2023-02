Coldiretti, dalla Regione oltre un milione di euro per 26 giovani che hanno scelto l’agricoltura

Coldiretti Emilia Romagna esprime soddisfazione per l’impegno dell’Assessore Alessio Mammi e della Regione Emilia Romagna nello scorrere tutte le domande della graduatoria del Pacchetto Giovani Bando 2021. Sono così 317 le richieste di premio primo insediamento e 211 le domande di investimento che hanno ottenuto copertura finanziaria.

I fondi stanziati per il premio di primo insediamento ammontano a 12,8 milioni di euro. L’assessorato regionale ha poi dedicato ulteriori fondi aggiuntivi pari a 19,5 milioni di euro così finanziando tutte le 211 domande di investimento dedicate ai giovani.

Numeri molto significativi anche nel Piacentino, come spiega il referente Coldiretti Piacenza Giuseppe Barocelli Schianchi, con l’accoglimento di 26 domande presentate da Coldiretti Piacenza per il Primo Insediamento (pari a un milione e 100mila euro di contributo complessivo). Tra questi 26 nuovi giovani che si insediano in agricoltura, con lo scorrimento della graduatoria sono state accolte anche tutte e 20 le domande per la misura Investimenti.

“Con oltre 32 milioni di euro – dichiara il Presidente regionale di Coldiretti Nicola Bertinelli – l’Assessore Mammi ha confermato, come già avvenuto in passato, il forte sostegno a tutti i giovani che si dedicano all’Agricoltura e al rinnovo del settore e per questo lo ringrazio perché significa grande lungimiranza nel garantire l’Agricoltura del futuro”.

“Siamo orgogliosi di rappresentare il 54% dei giovani in Emilia Romagna che hanno partecipato a quest’ultimo Bando” – conclude il Direttore Regionale Marco Allaria Olivieri, delegato confederale di Coldiretti Piacenza – “I numeri e le richieste di adesioni da parte dei giovani dimostrano come il Settore Agricolo è terreno fertile per le nuove generazioni e per questo la nostra associazione ha lavorato affinché anche nel PSR 2023 – 2027 fossero stati allocati a loro favore oltre 100 milioni di euro”.