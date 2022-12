Arresto cardiaco in via Venti Settembre davanti agli occhi di Daniela Aschieri: 35enne soccorso dal primario di Cardiologia

Arresto cardiaco mentre passeggia in via Venti Settembre, soccorso dalla stessa Daniela Aschieri, primario di Cardiologia e presidente di Progetto Vita.

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi. Un 35enne stava passeggiando insieme alla compagna quando, colto da arresto cardiaco, si è accasciato a terra. Subito alcuni passanti sono corsi ad afferrare il vicino defibrillatore collocato in piazza Duomo per poi applicarlo al petto del ragazzo.

In quel momento transitava Daniela Aschieri che subito ha chiamato il 118 per poi prestare assistenza e le prime cure al 35enne in attesa dell’ambulanza. Al loro arrivo, i sanitari hanno condotto l’uomo al pronto soccorso di Piacenza.