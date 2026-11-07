Colpito da un’auto in manovra, muore un 79enne: tragedia a Gropparello

7 Novembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Auto finisce in una scarpata a Pecorara, muore un 71enne piacentino

Urtato da un’auto, muore un uomo di 79 anni. La tragedia è avvenuta a Gropparello. L’anziano stava camminando in piazza Roma quando una vettura, pare impegnata in una manovra per uscire da un parcheggio, lo ha investito.

Cap Service NovDic26

Tra l’urto contro la vettura e la rovinosa caduta a terra, il 79enne ha riportato gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno immediatamente prestato le prime cure del caso al ferito per poi condurlo al pronto soccorso di Piacenza. Purtroppo, l’uomo è deceduto alcune ore dopo. La vittima si chiamava Giuseppe Rossetti.

Ora le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

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