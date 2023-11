Colto da malore durante la battuta di caccia, 69enne trovato morto dalla moglie

Colto da un malore durante la battuta di caccia, muore un uomo di 69 anni. I fatti sono accaduti ieri, nella zona di Muradolo di Caorso. A lanciare l’allarme è stata la moglie. Il coniuge, infatti, aveva assicurato che sarebbe tornato per pranzo: non vedendolo arrivare, la donna si è preoccupata ed è uscita a cercarlo in zona.

La moglie ha finalmente trovato l’auto del consorte: accanto alla vettura, però, stava il cadavere del 69enne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare.