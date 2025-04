Nasce a Piacenza il comitato “Piacenza per Sergio”, per ricordare la figura di Sergio Ramelli

Nasce a Piacenza il comitato “Piacenza per Sergio”, avviato per ricordare la figura di Sergio Ramelli. Parliamo del militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975 all’età di 18 anni da un gruppo di appartenenti al movimento Avanguardia Operaia.

La nota del comitato

Piacenza per Sergio nasce con lo scopo di ricordare la figura, la vita e soprattutto la morte di Sergio Ramelli. Egli era un classico ragazzo di diciott’anni, che viveva la sua vita pensando alla scuola, alla sua fidanzata e alle sue passioni. Tra queste, rientrava la militanza all’interno del Fronte della Gioventù, gruppo giovanile del vecchio Movimento Sociale Italiano.

Sergio venne ucciso per le sue idee e soprattutto per il dissenso che ha dimostrato nei confronti di un gruppo di terroristi armati, le Brigate Rosse.

In funzione di ciò, il nostro obiettivo è quello ottenere un’intitolazione da parte di qualsiasi comune della provincia di Piacenza. Oltre a ciò, come già scritto in precedenza, il nostro comitato si prefigge anche un intento divulgativo sulla figura di Sergio Ramelli. Soffermandoci sui motivi che lo hanno portato a morire ad un’età così giovane. Evidenziando in particolare, come per le proprie idee in quegli anni si poteva essere picchiati o addirittura uccisi. È importante che la storia di Sergio venga raccontata anche all’interno delle scuole, affinché gli studenti di oggi comprendano quanto fosse tesa l’aria che tirava all’interno di alcune scuole e università, durante gli anni di piombo.

La morte di Sergio purtroppo non fu l’unica in quei terribili anni di una guerra civile a bassa frequenza, ma probabilmente fu la più significativa.

A tal proposito, l’adesione al comitato “Piacenza per Sergio” è libera e aperta a tutti.

Gli interessati sono invitati al centro culturale di San Nicolò, in via Dante Alighieri, giovedì 10 aprile alle 20:30. Sarà un’occasione di confronto iniziale e di direzione generale sulle azioni da intraprendere. In alternativa, disponiamo anche della seguente mail piacenzapersergio@gmail.com