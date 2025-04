Paolo Teutonico nuovo direttore di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Piacenza

Paolo Teutonico è il nuovo direttore di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Piacenza. Come annunciato dal direttore generale Paola Bardasi nel consiglio comunale cittadino, il professionista ha preso servizio nei giorni scorsi ed è immediatamente entrato nel vivo delle attività di cui è responsabile.

L’obiettivo principale del nuovo direttore è quello di potenziare l’attività sul territorio, favorendo l’accesso dei pazienti affetti da patologie vascolari e creando una rete sempre più integrata con le strutture presenti all’interno dell’Azienda. “Parallelamente – evidenzia il dottor Teutonico – intendo sviluppare ulteriormente le tecniche chirurgiche, sia convenzionali sia endovascolari, per il trattamento delle patologie dell’aorta, dei tronchi sovraortici e del distretto arterioso periferico, sia in regime ordinario sia di emergenza. Un ulteriore obiettivo sarà il rafforzamento della collaborazione con l’Azienda universitaria e ospedaliera di Parma – aggiunge il neo direttore – con l’intento di costruire sinergie cliniche e formative che possano tradursi in un concreto beneficio per i pazienti del nostro territorio”.

Il nuovo direttore vanta una consolidata esperienza clinico-chirurgica maturata in oltre vent’anni di carriera, con più di 2500 interventi all’attivo, la maggior parte dei quali su distretti vascolari di alta complessità.

Il suo percorso professionale si è sviluppato in contesti ospedalieri di alto livello in Emilia-Romagna, tra cui l’Azienda Usl di Bologna e quella della Romagna, dove ha avuto un ruolo di rilievo nel trattamento dei traumi vascolari complessi e nell’integrazione multidisciplinare delle cure.

Originario di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, 50 anni, il dottor Teutonico si è laureato e poi specializzato in Chirurgia vascolare all’Università di Ferrara. A Bologna ha poi perfezionato la propria formazione con due master in ambito manageriale, dimostrando grande attenzione alla programmazione, alla qualità dei servizi e all’innovazione.

“Siamo lieti di accogliere il dottor Teutonico nella nostra squadra. La sua visione integrata tra ospedale e territorio e la sua ampia esperienza in ambito chirurgico e gestionale – sottolinea il direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza, Paola Bardasi – rappresentano un valore aggiunto per il nostro sistema sanitario”.

“Il dottor Teutonico – aggiunge il direttore sanitario Andrea Magnacavallo – porta con sé una consolidata esperienza nel trattamento delle patologie vascolari complesse, con competenze avanzate in chirurgia convenzionale ed endovascolare dell’aorta, dei tronchi sovraortici e del distretto arterioso periferico, oltre che nella gestione dei traumi maggiori. Ha inoltre maturato un’importante esperienza multidisciplinare, collaborando attivamente con diverse équipe chirurgiche e specialistiche nel trattamento di patologie vascolari associate a condizioni traumatiche o neoplastiche. Siamo certi che sotto la sua guida la Chirurgia vascolare saprà crescere ulteriormente, garantendo ai cittadini un’assistenza sempre più qualificata e tempestiva”.