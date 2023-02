Tragedia di Calendasco, la procura vuole vederci chiaro: autopsia sul corpo di Sara, analisi dell’auto e perizia cinematica

Tragedia di Calendasco, la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Sara Tu, la ragazza di 34 anni che ha perso la vita nello schianto del 18 febbraio scorso. Ad accorrere per primi erano stati il compagno e la sorella, allertati da un’applicazione per cellulare che avvisa i familiari in caso di sinistro stradale. I due si sono precipitati sul posto e hanno scoperto la vettura completamente avvolta dalle fiamme dopo l’impatto con una struttura in cemento a lato della carreggiata.

Il sostituto procuratore Daniela Di Girolamo ha posto sotto sequestro la vettura e nominato un perito incaricato di analizzarla. Non solo, Di Girolamo ha anche disposto, oltre all’autopsia sul corpo della giovane e all’analisi dell’auto, anche una perizia cinematica, finalizzata a ricostruire la dinamica di questo scontro a cui nessuno ha assistito.

Sara Tu, farmacista a San Nicolò, anche in virtù del suo lavoro che svolgeva con grande passione, era molto conosciuta e la sua scomparsa ha suscitato enorme cordoglio.