Con la patente ritirata al volante di un’auto sequestrata, fornisce false generalità ai carabinieri: notte di guai per un 28enne

Guida senza patente un’auto sequestrata, denunciato. Il conducente 28enne è stato fermato alle 3 di questa notte nei pressi di un motel a Castel San Giovanni su una alfa romeo già sequestrata insieme alla sua fidanzata. Denunciato e sanzionato.

Nonostante non avesse la patente, ritirata in passato, era al volante dell’auto che peraltro non poteva circolare perché sequestrata. E’ stato denunciato per false dichiarazioni sull’identità personale, per guida con patente sospesa e l’auto è stata nuovamente sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

In particolare l’Alfa Romeo guidata dal giovane di 28 anni, residente in provincia di Lodi, è stata intercettata dalla pattuglia della Stazione di Borgonovo Val Tidone e nella circostanza dichiarava di essere sprovvisto di documenti e forniva ai militari generalità che a seguito di un controllo alla banca dati risultavano false. Ad avvalorare ciò, dopo aver perquisito l’auto, i carabinieri trovavano sotto il sedile il documento d’identità dell’interessato, che da ulteriore più approfondita verifica risultava avere la patente di guida ritirata e il veicolo che guidava era già sottoposto a sequestro amministrativo.

Il 28enne disoccupato è stato denunciato, mentre l’auto veniva nuovamente sequestrata ai fini della confisca e fatta recuperare da un soccorso stradale.