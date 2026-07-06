Evade dagli arresti domiciliari, si mette al volante ubriaco e provoca un incidente: 42enne in carcere

Nel pomeriggio del 2 luglio la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha condotto in carcere un cittadino ecuadoregno classe 1985, condannato in via definitiva per lesioni aggravate ed evasione, che per tali condanne era stato sottoposto al beneficio della detenzione domiciliare per espiare la pena residua.
L’ordine di carcerazione è stato emesso dopo che il soggetto è rimasto coinvolto in un incidente stradale la mattina del 27 giugno, con rilievi eseguiti dalla Polizia Locale di Piacenza.
Il condannato era risultato alla guida del veicolo dopo aver assunto alcolici e senza alcun permesso per lasciare l’abitazione.
Per tale motivo, l’Autorità Giudiziaria revocava il beneficio della detenzione domiciliare, ordinando che il condannato venisse tradotto in carcere.
La Squadra Mobile dava immediata esecuzione al provvedimento, conducendolo in carcere dove finirà di espiare la pena comminatagli, al momento prevista per marzo 2027.