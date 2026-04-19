Al via le Olimpiadi regionali di primo soccorso, Piacenza diventa un centro d’addestramento a cielo aperto – FOTO

Si sono aperte ufficialmente le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso, e il centro storico veste i panni di un centro di formazione a cielo aperto firmato Croce Rossa. L’evento vede protagonisti studenti delle scuole superiori provenienti da tutta l’Emilia-Romagna, impegnati in una giornata di prove pratiche e simulazioni di emergenza.

L’inaugurazione

Nello specifico, ieri, sabato 18 aprile, è stata la volta dei volontari che hanno dato vita alle Gare regionali di primo soccorso di Croce Rossa Italiana. Mentre oggi, domenica 19 aprile, tocca agli studenti cimentarsi nelle Olimpiadi di Primo soccorso.

La cerimonia di apertura si è tenuta alle 10.30 in Piazza Cavalli con gli interventi delle autorità.

In diverse zone del centro storico, la Croce Rossa ha allestito sette scenari realistici di soccorso: le squadre si imbattono in varie situazioni di emergenza e si mettono alla prova in interventi di diversa natura. Un’occasione unica per vedere da vicino come si interviene in caso di incidente, osservare il lavoro dei soccorritori e scoprire l’importanza del primo soccorso.

La giornata si concluderà alle ore 18.00 con la cerimonia di premiazione.

Le squadre in campo

VERSARI MACRELLI CESENA

LICEO MONTI CESENA

GALVANI IODI REGGIO EMILIA

BLAISE PASCAL REGGIO EMILIA

PAOLINI IMOLA

LICEO FULCERI FORLI’

RUFFILLI FORLI’

ROMAGNOSI CASALI PIACENZA

LICEO MAZZINI LA SPEZIA

LICEO COSTA LA SPEZIA

LICEO CASSINI SANREMO

FORTUNIO LICETI RAPALLO

Formazione al primo posto

La regia della due giorni è del Comitato regionale Emilia-Romagna di Croce Rossa Italiana che, in collaborazione con il Comitato piacentino di CRI, ha promosso l’evento, che si svolgerà con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta di una iniziativa, giunta alla quarta edizione, promossa da Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ed è rivolta ai ragazzi che frequentano la quarta superiore.

Il progetto è articolato in tre fasi: formazione nelle scuole (corso informativo di 8 ore rivolto agli studenti delle classi quarte, ogni Istituto potrà coinvolgere fino a un massimo di 40 studenti), gara regionale e gara nazionale.

La formazione è stata mirata a fare acquisire competenze per affrontare situazioni di emergenza, come ferite, traumi, svenimenti, ma anche manovre salvavita.

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