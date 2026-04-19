Franzini dopo Piacenza – Pro Sesto 3-1: “Il cambio di modulo? Un nuovo stimolo per la squadra” AUDIO

19 Aprile 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
Franzini, intervista esclusiva
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L’intervista ESCLUSIVA di Radio Sound al tecnico biancorosso Arnaldo Franzini dopo il successo, netto, dei biancorossi, che vale anche la matematica qualificazione ai play-off: “Abbiamo fatto una grande partita -sottolinea l’allenatore in diretta- il cambio di modulo è stato un ottimo stimolo per la squadra e potrebbe essere una soluzione anche per i play-off”

Le parole del tecnico nell’immediato post-partita

La partita

Piacenza – Pro Sesto 3-1, i biancorossi dominano e blindano i play-off

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