Franzini dopo Piacenza – Pro Sesto 3-1: “Il cambio di modulo? Un nuovo stimolo per la squadra” AUDIO

L’intervista ESCLUSIVA di Radio Sound al tecnico biancorosso Arnaldo Franzini dopo il successo, netto, dei biancorossi, che vale anche la matematica qualificazione ai play-off: “Abbiamo fatto una grande partita -sottolinea l’allenatore in diretta- il cambio di modulo è stato un ottimo stimolo per la squadra e potrebbe essere una soluzione anche per i play-off”
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